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В правящей партии Японии предложили ввести санкции против России

09:23
  • вторник
  • 25 января 2022

Токио примет меры, если Москва решится на "вторжение" на Украину

В отношении России следует ввести экономические санкции в случае, если Москва решится на "вторжение" на Украину. Об этом заявили представители комиссий по внешней политике штаб-квартиры правящей в Японии Либерально-демократической партии.
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Политики в числе прочего предложили запретить импорт сжиженного природного газа из России — Токио закупает его с месторождений на Сахалине. Россия входит в четверку крупнейших поставщиков сжиженного природного газа в Японию.

В партии настаивают на обсуждении темы эмбарго на поставки газа с представителями бизнеса, однако присутствовавшие на совещании представители МИД Японии "уклонились от конкретного обсуждения", предложив "тесно сотрудничать с США при принятии каких-либо решений", сообщает Kyodo.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил на пленарном заседании нижней палаты парламента с программной речью, в ходе которой затронул тему взаимоотношений Токио и Москвы. По словам японского премьера, Токио продолжит вести переговоры с целью подписания мирного договора и решения территориального вопроса.

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