Главе Минтруда предложили освобождать россиян с простудой от работы на три дня

Оформлять больничный при этом не потребуется

Гражданам России, страдающим от простудных заболеваний, следует разрешить в течение трех дней оставаться для лечения дома без оформления больничных листов. С таким предложением обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Автор инициативы указал, что в условиях пандемии коронавируса нагрузка на систему здравоохранения существенно возросла. Поскольку в осенне-весенний сезон многие болеют ОРВИ, гриппом и другими простудными заболеваниями, для оформления официального больничного листа приходится лично обращаться в медицинские учреждения.

Однако такая практика дополнительно нагружает и без того перегруженную систему здравоохранения: врачи, занятые борьбой с коронавирусом, вынуждены тратить время и силы на, по сути, оформление справок, которые фиксируют очевидное, заявил Петров.

Общественник полагает, что чтобы снять часть нагрузки с медиков и упростить жизнь гражданам, целесообразно ввести период, во время которого заболевший может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального больничного безо всяких санкций со стороны работодателя, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт по трудовому праву рассказала, можно ли уволить сотрудника за частые болезни и отсутствие на рабочем месте по больничному листу.

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