Лидеры стран НАТО решили "покарать" Россию беспрецедентными санкциями

Переговоры все же в приоритете

Лидеры стран НАТО пригрозили России "ответными карательными мерами" - в случае якобы запланированного Москвой вторжения на Украину. Заявление распространила канцелярия британского премьер-министра после встречи Бориса Джонсона с лидерами неколторых стран альянса.

"Лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций", - отмечается в совместном заявлении США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководства Евросоюза и НАТО.

В то же время, подчеркнули участники встречи, приоритетом для поиска выхода в нынешней ситуации остаются переговоры. Стороны приветствовали переговоры, которые уже произошли между Россией и странами НАТО, и решили, что продолжат двигаться по пути дипломатии с Москвой, передает ТАСС.

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