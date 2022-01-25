Москвичей предупредили об усилении снегопада

При этом ожидается небольшой мороз

В ночь на среду, 26 января, снегопад в столице усилится. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Эксперт пояснил, что на погоду в столичном регионе будет влиять атмосферный фронт, приближающийся с северо-запада. В результате в Москве и Московской области сформируется преимущественно облачная погода, ближе к вечеру пойдет снег, однако пока сильных осадков не будет. В течение ночи снега будет больше, чем 25 января вечером и 26 января утром, отметил Леус.

Столбики термометров в течение вторника поднимутся не выше семи-девяти градусов мороза. В Подмосковье прогнозируется до минус 11 градусов.

Ветер будет юго-западный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба — это всего на два пункта ниже нормы, сообщает ТАСС.

Ранее главный специалист агентства "Метеоновости" Ксения Байкова рассказала, что в январе в Москве может выпасть до полутора месячных норм осадков в виде снега. В пятницу центр этого вихря окажется над северо-западом Скандинавии, а барическая ложбина дотянется до столичного региона. Результатом станут новые снегопады в Москве.

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