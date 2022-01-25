Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 354 миллиона

Лидируют по количеству заболевших по-прежнему США

За время пандемии в мире заболели коронавирусом более 354 миллионов человек. Последние данные по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами на утро 25 января, в мире зарегистрировано 354 788 076 случаев заболевания коронавирусом. Скончался за время с начала пандемии 5 604 501 пациент с COVID-19.

Лидируют по числу заразившихся по-прежнему США: там зарегистрировано 71 709 180 инфицированных COVID-19. На втором месте – Индия, где заболели ковидом 39 578 547 человек. В Бразилии, которая, по данным университета, на третьем месте, зарегистрировано 24 142 032 случая заболевания коронавирусом.

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