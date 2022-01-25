В регионах России начали прививать от коронавируса подростков

Между тем в Москве усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер

Первые партии препарата "Спутник М" доставлены в Краснодарский край, Удмуртию, Забайкалье, Ленинградскую область, Подмосковье. Для борьбы с распространением штамма "омикрон" по всей стране усиливают контроль за соблюдением санитарных требований. В Европе же фиксируют новые антирекорды. Резкий рост заболеваемости в Италии. К пику эпидемии готовятся в Германии.

Третьи сутки "омикронный шторм" бьет рекорды по заболеваемости в Германии. В стране, для "антиваксеров" закрыты бары и рестораны. Эти ограничения, уверен канцлер ФРГ, необходимо продлевать. И одновременно ускорять темпы вакцинации. По прогнозам врачей, пик эпидемии произойдет в середине февраля. К этому сроку ежесуточное число заболевших в ФРГ может достигать 600 тысяч человек. Настораживает и появление нового подвида омикрона ВА2.

"Мы еще не знаем, как и что представляют из себя эти мутации "омикрона", и как они себя поведут, поэтому не исключено, что нас ждет более драматичная ситуация", - рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В Италии после небольшого "ковидного" затишья, снова резкий всплеск заболеваемости. Более 170 тысяч инфицированных за сутки. Обязательной вакцинация становится и для итальянцев старше 50. А с 1 февраля ограничения станут еще жестче. Без "зеленого паспорта" можно будет только купить продукты в магазинах или лекарства в аптеках. Все остальные заведения для не привитых окажутся недоступны. С этим решением правительства не согласны сотни граждан, вышедших на акции протеста.

Неутешительны прогнозы и французских вирусологов. Пятая волна ковида, охватившая страну, пойдет на спад, в лучшем случае, в конце марта. А общее число заболевших только "омикроном" достигнет 14 миллионов, предупреждают сотрудники научного совета Франции. Впрочем, рост происходит и в странах Восточной Европы. Максимальное количество заболевших с начала этого года регистрируют врачи в Польше, Словакии и Румынии.

"С тех пор, как "омикрон" был впервые выявлен, а это произошло всего девять недель назад, в ВОЗ поступило более 80 миллионов сообщений о случаях заболевания, что больше, чем за весь 2020 год", - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

В России остановить наступление "омикрона" поможет вакцина "Спутник М". Первые партии доставлены на Дальний Восток, в Сибирь, на Урал и Санкт- Петербург. В городе для прививок новым препаратом уже подготовлены 80 медпунктов.

"Данная вакцина предназначена для подростков от 12 до 17 лет включительно", - сообщила гендиректор Центральной фармацевтической базы Санкт-Петербурга Любовь Полякова.

В столичном регионе прививки "Спутником М" уже начали делать юным москвичам и жителям Подмосковья. Вакцинация добровольная. И если ребенок младше 15 лет, то обязательно согласие родителей. И повсеместно врачи напоминают: "омикрон" может маскироваться под обычную простуду, и с какими симптомами важно сразу обратиться к врачу.

"В основном, это повышенная температура тела, боль в горле, заложенность носа, также бывает немотивированная слабость у пациентов", - рассказала главврач поликлиники №98 Санкт-Петербурга Людмила Керимова.

В Москве власти усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Нарушения были выявлены во время рейда в театре имени Олега Табакова. Посетители не соблюдали социальную дистанцию. Не все были в масках. И за это театр может быть оштрафован на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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