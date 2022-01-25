США повышают боеготовность войск из-за ситуации вокруг Украины

Об этом заявили в Пентагоне

В США не исключают, что могут отправить в Европу дополнительные силы ещё до предполагаемого вторжения России. Мифическую угрозу на границах с Украиной продолжают искать, но, как признались в Пентагоне, реальных признаков пока не видят. На ситуацию теперь смотрят по-другому и в Киеве.

"Паники нет" - слова Зеленского уже процитировала вся мировая пресса. Киев резко сменил риторику вокруг мифической российской угрозы. Однако эти громкие заявления пока не соотносится с сигналами из-за океана. В Пентагоне сообщили, что привели в повышенную готовность порядка восьми с половиной тысяч военных на территории США. Они готовы к переброске в Европу, если того потребует ситуация вокруг Украины. Джон Кирби отметил, что так можно будет проверить мобильность сил НАТО и вновь вспомнил про Россию. А как же без этого.

"США добьются ответственности для России в случае эскалации вокруг Украины. Второе: мы сможем убедиться, что НАТО остается единым и может защищать себя, отправить силы на случай, если они будут нужны", - заявил Кирби.

В подобном тоне высказались и лидеры стран Североатлантического альянса. Они по-прежнему видят угрозу со стороны России и угрожают беспрецедентным пакетом санкций. Заявление по итогам виртуальной встречи опубликовала канцелярия британского премьера Джонсона:

"Лидеры сошлись во взглядах, если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций".

В Лондоне, кстати, преуспели в нагнетании российско-украинской истерии. Пресса выходит с заголовками: Москва готовит в Киеве госпереворот. Читатели, не поддающиеся на эмоции, сразу отметили - в попытке сбалансировать пошатнувшееся кресло премьера любые средства хорошо. Джонсон не может выбраться из скандала со своими танцами на вечеринке в разгар пандемии.

Украинские заявления о спокойной обстановке в Донецке и Луганске прокомментировали в российском МИД. Несколько лет в Киеве рассказывали про "российские танки", ввели термин "страна-агрессор", переписали под это все законы, каждый день требовали санкций, а теперь просят СМИ не сеять панику. Все логично, резюмировали на Смоленской площади. Мария Захарова указала на противоречия в заявлениях секретаря совета нацбезопасности Украины Данилова и спикера пентагона Кирби.

На Украине продолжают работать 150 американских военных советников. Бойцы сил спецопераций и национальной гвардии, казалось бы, люди не публичные. Но некоторые из них не устояли перед искушением сфотографироваться со своим национальным флагом в снегах Украины. По сообщениям народной милиции ДНР, украинские силовики перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня и танки, формируются ударные группы. Ранее сообщалась о том, что Киев стягивает к линии соприкосновения самоходную и гаубичную артиллерию. Паники нет - продолжает настаивать президент Зеленский.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram