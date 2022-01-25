У жительницы Челябинска арестовали дом за долги 400 человек

Как оказалось, это техническая ошибка

У жительницы Челябинска арестовали имущество за долги в несколько десятков миллионов рублей. Женщина отрицает наличие задолженностей и считает, что произошла техническая ошибка. Уже два года ей начисляют штрафы, алименты и коммунальные платежи других людей. Судебные приставы обещали помочь разобраться в сложившейся ситуации. Сейчас к проверкам подключилась прокуратура.

Елена с грустью осматривает свой дом. В любой момент её могут отсюда выселить судебные приставы. За якобы многомиллионные долги. Вот только ни копейки государству, признаётся женщина, она не задолжала, а все начисления – жестокая ошибка электронной системы.

"Я обнаружила, что все данные, все выгрузки по номеру СНИЛСа. По одному и тому же. Как оказалось, это мой номер СНИЛСа", - говорит Елена.

Как только обнаружились непонятные начисления, женщина обратилась к судебным приставам. Но по её имени служащие никаких долгов не нашли. Сказали, что ничем помочь не могут. Елена решила разобраться во всём сама. Выяснилось, что долги больше 400 людей начислялись по её номеру СНИЛС. Сумма набежала больше 12 миллионов. Однако, поняв, что это техническая ошибка, жительница Челябинска перестала обращать на постановления внимание, считая, что в приставы сами всё исправят. Но когда на руках оказалось письмо об аресте дома и земельного участка, перепугалась не на шутку.

Девушка обратилась к адвокатам и в СМИ. Журналисты попросили приставов объясниться. Ответ оказался немногословным. Более вдумчиво вопрос стала рассматривать прокуратура. В надзорных органах пообещали выяснить, почему допущена ошибка и кто в этом виноват.

"Будет проверено соблюдение законодательства в исполнительном производстве судебными приставами-исполнителями. В частности, законность возбуждения исполнительных производств, обоснованность и взыскание задолженности и законности применения ограничительных мер в отношении имущества женщины", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Елена верит, что проблема вскоре решится. Но пока долги числятся за ней, ходит с тяжёлым сердцем. Юристы успокаивают - все технические ошибки подобного рода легко доказуемы и быстро исправляются.

"Здесь надо решать не по каждому конкретному постановлению. Нужно решить в комплексе, из-за чего это возникает, эту причину устранить и больше она возникать не будет", - сказал адвокат Александр Щербинин.

Ошибка решаема, говорят адвокаты. Справедливость восстанавливается быстро и с должника списывают все долги. Кроме того, через суд с государственного органа можно потребовать компенсацию.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram