Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Максима Мухина

Помощь нужна срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Мольба о помощи. Просим уделить время информации, от которой зависит спасение жизни 9-летнего Максима Мухина из Ростова. У мальчика рецидив лимфомы Ходжкина. Тем не менее, у ребёнка очень хорошие шансы на выздоровление. Для того, чтобы победить онкологическое заболевание полностью, ему нужен препарат Адцетрис, который стоит больше миллиона рублей. Такую сумму семья собрать не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Максима. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный в центре экрана, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

На урок по окружающему миру третьеклассник Максим выходит из больничной палаты - уже больше двух месяцев мальчик находится в центре онкологии имени Блохина. А о теме "строение человека" из-за своего диагноза ребенок узнал гораздо больше, чем это предусмотрено по школьной программе.

"Мы прилетаем опять в Москву, чтобы УЗИ сделать. И что-то в печени где-то, какая-то штука", - говорит Максим.

Девятилетнему мальчику сложно объяснить, что произошло с его организмом и в какой момент все стало неправильным. Почему ему теперь нельзя играть в футбол, ходить в школу и даже просто выйти из палаты на улицу. Но он помнит, с чего все началось.

"На шее какие-то шарики появились. Потом мы с мамой поехали в больницу", - вспоминает Максим.

Весной около двух лет назад на шее у мальчика воспалились лимфоузлы. Врачи предположили, что, возможно, это из-за больного зуба. Сдали анализы, в крови обнаружили вирусную инфекцию, ее пролечили, и вроде бы шарики уменьшились. Но через три месяца снова вдруг резко стали расти.

"Врач сказал, что это, скорее всего, онкология. Сказал, давайте на всякий случай антибиотик пропьем. Он не помог, они стали твердые - одной шишкой, решили, что надо делать биопсию", - рассказала Анна Самойлова.

Страшный диагноз подтвердился - у мальчика диагностировали поражение лимфатической системы - вторую стадию болезни Ходжкина. "Шок был у всех", - говорит мама Максима.

На лечение прилетели в Москву - на дневном стационаре Максим прошел два курса химиотерапии и курс лучевой. Казалось, лечение дало хорошие результаты, и мальчика выписали. Но на первом же контрольном осмотре врачи заметили изменения на внутренних органах. Через какое-то время обследование подтвердило: болезнь вернулась!

"Рецидив - это всегда серьезнее, чем было первоначально. Изначально был очень благоприятный прогноз, и лимфомы Ходжкина редко рецидивируют", - отметила врач-детский онколог отделения детской онкологии и гематологии ФГБУ НМИЦ НИИ ДОиГ им. Н.Н. Блохина Светлана Горячева.

Опухоль стала агрессивнее - у Максима есть очаги в селезенке и печени, которые постепенно увеличиваются в размере. Мальчику необходимо срочное и эффективное лечение - помочь ему может препарат направленного действия Адцетрис.

"Максиму нужен как можно быстрее этот препарат, ждать мы не можем, потому что каждый день просрочки уменьшает его шансы на выздоровление. Чем быстрее мы начинаем лечение, тем быстрее мы поможем ребенку", - рассказала Светлана Горячева.

Препарат адресно воздействует на опухолевые клетки и дает шанс на полноценную ремиссию, но стоит очень дорого - больше миллиона рублей. У семьи Максима такой суммы нет, поэтому мальчику сейчас срочно необходима помощь каждого из нас. В его плане лечения - четыре курса химиотерапии с новым лекарством, которое мы сможем купить все вместе. Без лечения болезнь прогрессирует - Максим постоянно привязан к инфузомату из-за нарушений функций печени. В больнице он встретил Новый год, а через пять дней отметит девятый день рождения.

Наталья Тарасова, Станислав Чубин, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

Ждать Максим не может, коварная болезнь быстро прогрессирует. Поэтому помощь нужна как можно скорее. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Мухина, программа 1343

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