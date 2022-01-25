Метель и шквалистый ветер: в Грецию пришла аномальная погода

В ряде регионов страны введен режим повышенной опасности

В Греции борются с последствиями мощного снежного шторма. Таких обильных снегопадов и низких температур в регионе не видели несколько десятилетий. В стране закрыты школы, детские сады и торговые центры. На трассах парализовано автомобильное движение. Оборваны линии электропередачи.

Торнадо, метель, шквалистый ветер, мороз и гололёд. Погодные аномалии обрушились на Грецию. За считаные часы выпало рекордное количество осадков. Пальмы в снегу, сугробы на пляже. Такой картины здесь не видели несколько десятилетий. Аттика теперь напоминает Арктику, говорят местные жители.

В шести регионах введён режим повышенной опасности. В стране объявили внеплановый выходной. Не работают школы, детские сады и большинство магазинов. Тем более, что добраться до них очень сложно. Циклон под названием "Надежда" привёл к безнадёжной ситуации на транспорте. Нарушена работа метро и железных дорог. Автобусы и троллейбусы не вышли на маршруты. На трассах многокилометровые заторы. Водители не могут выбраться из снежного плена по 10-12 часов.

В аэропорту Стамбула крыша грузового терминала рухнула под грузом снега и натиском ветра. Самолёты застряли в сугробах. Пришлось развернуть целую спасательную операцию, чтобы эвакуировать пассажиров с заснеженных взлётно-посадочных полос. Все рейсы отменены. Уехать из аэропорта невозможно - движение на дорогах парализовано. Заложниками ситуации оказались и российские туристы. И прогнозы синоптиков неутешительны. Снегопады продлятся ещё несколько дней.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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