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Роспотребнадзор опроверг обязательность рекомендаций по тестам на COVID-19 на работе

09:49
  • вторник
  • 25 января 2022

СМИ утверждали, что тестирование на COVID-19 на работе могут сделать регулярным

Рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию на рабочих местах являются не более чем рекомендацией. Об этом в ведомстве рассказали во вторник, 25 января.
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Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что тестирование на COVID-19 на работе могут сделать регулярным, до двух раз в неделю для организаций, в которых работает менее 500 человек. Об этом якобы идет речь в проекте рекомендаций, подготовленном Роспотребнадзоромю

Комментируя эти сообщения, в ведомстве подчеркнули, что методические рекомендации по организации тестирования сотрудников носят исключительно рекомендательный характер. Они предназначены для работодателей, которые хотят самостоятельно организовать тестирование сотрудников.

В документе описываются наиболее оптимальные алгоритмы организации такой работы, документ предназначен только для методической помощи бизнесу и не является обязательным к исполнению, цитирует пресс-службу Роспотребнадзора РИА Новости.

По состоянию на 19 января в Москве уже почти 500 тысяч человек прошли быструю диагностику на коронавирусную инфекцию. С начала 2022 года количество москвичей, сдающих экспресс-тест на коронавирус, увеличилось в два раза. Поскольку число желающих сдать тесты растет, рекомендуется заполнять заявку заранее.

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