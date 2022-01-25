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Не только лишний вес: чем грозит чрезмерное употребление сладкого

10:04
  • вторник
  • 25 января 2022

Отказ от сахара снизит риски онкологии

Злоупотребление продуктами с большим количеством добавленного сахара грозит развитием онкологических заболеваний. Об этом во вторник, 25 января, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
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Эксперт пояснила, что для развития раковым клеткам требуется питание, а самым быстрым питательным средством является глюкоза. Чем выше степень очистки сахара, тем он быстрее попадает в клетку, а раковая клетка начинает себя чувствовать комфортно. Появилось очень много энергии —она начинает бурно размножаться.

Соответственно, чем меньше едим сахара - тем больше снижаем риски возникновения онкологии, подчеркнула диетолог.

Соломатина также рассказала, что злоупотребление сахаром может привести к чрезмерной зависимости, которая сравнима с наркотической. При употреблении сладкого выделяются гормоны удовольствия: серотонин, дофамин и прочие. Сладость мгновенно повышает уровень глюкозы в крови. Но глюкоза для сосудов — по сути, яд, который разрушает эндотелий. В ответ на глюкозу выделяется инсулин, который "растаскивает" ее по клеткам. В крови не остается глюкозы — человек чувствует себя выжатым, усталым, раздражительным. Ему снова быстро получить "сладкую инъекцию".

При этом появляется буквально физическая ломка, как без наркотика, а при получении сахара человек снова чувствует удовлетворение, рассказала специалист.

Для борьбы с зависимостью Соломатина рекомендует постепенно искать замену привычным углеводам, так организму будет легче справиться с переменами, сообщает АГН "Москва".

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что в условиях распространения нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон" рекомендуется уделить особое внимание в питании животным жирам.

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