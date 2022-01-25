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Рецидивист-сладкоежка ограбил красноярского кондитера на 40 тысяч

10:00
  • вторник
  • 25 января 2022

Любителю пирожных грозит 5 лет лишения свободы

Полиция задержала в Ачинске рецидивиста, который дважды за ночь ограбил павильон со сладостями. Преступник вынес кондитерских изделий на общую сумму в 40 тысяч рублей.

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Как сообщили в ГУМВД по Красноярскому краю, к ним обратился местный предприниматель Он рассказал, что неизвестные повредили входную дверь в павильон и вынесли кондитерские изделия. На место выехали оперативная группа и кинолог с собакой, которая сразу взяла след. Шансов скрыться сладкоежке не оставили.

"Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 21-летний ачинец. В ночное время, взяв с собой рюкзак и мешок, он проник в павильон и похитил с прилавка все, что смог унести", - сообщили в пресс-службе.

Грабитель выгрузил похищенное дома, однако добыча показалась ему не такой уж и богатой. Тогда он вернулся на место преступления и набрал больше сладостей. Все добытое рецидивистом за ночь обнаружили полицейские в его квартире. Он объяснил, что "брал себе, потому что любит". Любителю тортов грозит до 5 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

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