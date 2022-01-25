ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выгнавших голого ребенка на мороз многодетную мать и ее сожителя задержали

10:08
  • вторник
  • 25 января 2022

Они истязали и его братьев

Женщина и ее сожитель, которые выгнали голого ребенка на мороз в Шелаболихинском районе Алтайского края, задержаны. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

"По данным следствия, 21 января 2022 года в селе Селезнево подозреваемые, будучи недовольные поведением 5-летнего сына, выгнали его из дома. При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице", - говорится в сообщении.

В СКР отметили, что в ходе расследования инцидента следователи установили факты регулярного истязания и  братьев мальчика: шести и полутора лет. Кроме того, семья состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении. Мать детей и ее сожитель ранее привлекались к административной и уголовной ответственности.

В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

Накануне в соцсетях распространилось видео с ребенком, стоящим абсолютно голым на морозе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все трое детей изъяты из семьи. Кроме того, следователи проверят действия органов опеки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Наручники
Наручники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.