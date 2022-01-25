Выгнавших голого ребенка на мороз многодетную мать и ее сожителя задержали

Они истязали и его братьев

Женщина и ее сожитель, которые выгнали голого ребенка на мороз в Шелаболихинском районе Алтайского края, задержаны. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

"По данным следствия, 21 января 2022 года в селе Селезнево подозреваемые, будучи недовольные поведением 5-летнего сына, выгнали его из дома. При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице", - говорится в сообщении.

В СКР отметили, что в ходе расследования инцидента следователи установили факты регулярного истязания и братьев мальчика: шести и полутора лет. Кроме того, семья состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении. Мать детей и ее сожитель ранее привлекались к административной и уголовной ответственности.

В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

Накануне в соцсетях распространилось видео с ребенком, стоящим абсолютно голым на морозе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все трое детей изъяты из семьи. Кроме того, следователи проверят действия органов опеки.

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