После гибели женщины в крещенской проруби возбудили дело

Тело не могут найти шестые сутки
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели женщины в крещенской проруби в Гатчинском районе Ленинградской области.
Трагедию расследуют по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел на Крещение на реке Оредеж в поселке Выра. 40-летняя женщина решила окунуться в необорудованную для крещенских купаний прорубь. На распространившемся в Сети видео можно заметить, как женщина прыгает в воду и больше из нее не показывается. Трагедия произошла на глазах ее детей, мужа и друзей.
Тело женщины унесло сильным течением, его ищут уже шестой день. К поискам подключились водолазы из Ивановской области и Москвы. Муж утонувшей всеми силами помогает спасателям в поисках.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram