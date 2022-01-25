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После гибели женщины в крещенской проруби возбудили дело

10:47
  • вторник
  • 25 января 2022

Тело не могут найти шестые сутки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели женщины в крещенской проруби в Гатчинском районе Ленинградской области.

Трагедию расследуют по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел на Крещение на реке Оредеж в поселке Выра. 40-летняя женщина решила окунуться в необорудованную для крещенских купаний прорубь. На распространившемся в Сети видео можно заметить, как женщина прыгает в воду и больше из нее не показывается. Трагедия произошла на глазах ее детей, мужа и друзей.

Тело женщины унесло сильным течением, его ищут уже шестой день. К поискам подключились водолазы из Ивановской области и Москвы. Муж утонувшей всеми силами помогает спасателям в поисках.

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Сотрудница Следственного комитета России
Сотрудница Следственного комитета России
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