Крупная авария обесточила Узбекистан, Казахстан и Киргизию

Под ударом оказались объекты ключевой инфраструктуры

В Центральной Азии произошла крупная авария в системе энергообеспечения.

Сбой привел к массовому отключению электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, об этом сообщают корреспонденты ведущих информагентств.

"Такое масштабное отключение в центральноазиатском регионе произошло впервые за долгое время", - пишет Sputnik Кыргызстан.

Под ударом оказались объекты ключевой инфраструктуры вышеперечисленных стран, в том числе системы подачи воды и тепла населению.

На данный момент экстренные службы пытаются решить возникшую проблему. По предварительным данным, сбой по всей энергосистеме Центральной Азии произошел из-за срабатывания автоматики.

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