Крупная авария обесточила Узбекистан, Казахстан и Киргизию

Под ударом оказались объекты ключевой инфраструктуры
В Центральной Азии произошла крупная авария в системе энергообеспечения.
Сбой привел к массовому отключению электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, об этом сообщают корреспонденты ведущих информагентств.
"Такое масштабное отключение в центральноазиатском регионе произошло впервые за долгое время", - пишет Sputnik Кыргызстан.
Под ударом оказались объекты ключевой инфраструктуры вышеперечисленных стран, в том числе системы подачи воды и тепла населению.
На данный момент экстренные службы пытаются решить возникшую проблему. По предварительным данным, сбой по всей энергосистеме Центральной Азии произошел из-за срабатывания автоматики.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram