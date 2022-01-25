Опрос показал, что россияне считают главным при учебе в вузе

25 января в России отмечают День студента

Во вторник, 25 января, в России отмечают День студента. Как показало исследование ВЦИОМ, студенты есть в семьях 21% опрошенных россиян. Сами являются студентами еще 5% опрошенных. Преподаватели есть в семье у каждого двадцатого опрошенного (5%).

Среди самых главных целей при учебе в вузе 45% назвали хорошую успеваемость, 36% — налаживание контактов с потенциальными работодателям и поиски будущей работы. Также 36% считают главным научиться самостоятельной жизни, приобрести навыки взрослого поведения, ответственности за себя.

Респонденты также вспомнили про необходимость быть активным и принимать участие в студенческих мероприятиях, реализовать себя творчески (17%), общаться со сверстниками, найти друзей, возможно — будущего супруга, завести семью (14%).

Татьянин день, или День студента, у опрошенных чаще ассоциируется с поздравлением всех Татьян (56%), студенческими концертами и гуляниями (26%), сессией (12%), церковной службой (7%) и медовухой (4%).

Ни разу не доводилось отмечать этот праздник 58% опрошенных. Отмечавшие рассказали, что проводили капустники в вузе (6%), поздравляли подруг и родственников Татьян (по 4%). Праздновали с однокурсниками 4% опрошенных, в кругу семьи — 3%, с друзьями — 2% опрошенных, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее опрос показал, что 24% россиян, принявших участие в исследовании компании "Сбербанк страхование жизни", считают кратчайшим путем к успешному будущему получение технического или инженерного образования.

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