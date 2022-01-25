Диетолог объяснила, почему целые фрукты полезнее соков

В крайнем случае лучше выпить смузи или сок с мякотью

Употреблять в пищу фрукты и ягоды лучше целиком, а не в виде соков. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Медик пояснила, что клетчатка фрукта препятствует всасыванию в кровь содержащихся в нем сахаров. Если из фрукта выдавить сок и убрать мякоть, останутся быстрые углеводы, которые сразу проходят в клетку и дают быструю энергию. А клетчатка, подобно дозатору, сдерживает этот сахар, поэтому он порционно проходит в клетку.

Выбирая фрукты и ягоды, рекомендуется ориентироваться на таблицу гликемического индекса продуктов, так как продукты с высоким индексом вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови.

Лучше всего съедать фрукт целиком, однако при сильном желании выпить сок лучше приготовить смузи либо сок с мякотью, цитирует Соломатину АГН "Москва".

Ранее Соломатина рассказала, что злоупотребление продуктами с большим количеством добавленного сахара грозит развитием онкологических заболеваний. Для борьбы с зависимостью эксперт рекомендует постепенно искать замену привычным углеводам, так организму будет легче справиться с переменами.

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