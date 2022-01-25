В транспорте Москвы усилят контроль за соблюдением масочного режима

Количество контролеров увеличат в полтора раза

На фоне распространения нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции в общественном транспорте Москвы усилят контроль за соблюдением профилактических мер. Об этом во вторник, 25 января, рассказал руководитель "Организатора перевозок" Владислав Султанов.

Количество контролеров, проверяющих соблюдение масочного режима в транспорте, будет увеличено на 50%. Почти 700 человек будут следить за соблюдением требований санитарных врачей в метро, автобусах, трамваях, на Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах.

В усиленном режиме будут проводиться проверки соблюдения профилактических мер в поездах и на перронах Московского метрополитена. Султанов пояснил, что некоторые пассажиры, пройдя через линию контроля у турникетов, снимают маски или спускают их на подбородок. Однако при таком способе использования маска не защищает от инфицирования COVID-19.

Султанов попросил граждан уважительно относиться к здоровью друг друга и соблюдать профилактические меры в общественном транспорте, которые способствуют сдерживанию дальнейшего распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков ранее рассказал, что в столице усилят проверки соблюдения противоэпидемических мер. Он подчеркнул, что в условиях распространения омикрон-штамма особенно важно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования.

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