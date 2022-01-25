В России госпитализированы еще 12837 человек с коронавирусом

Вылечились 26404 заболевших

За сутки в России госпитализировано 12837 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 67809 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 18935 человек, из них госпитализированы только 1126.

Выздоровели за сутки 26404 человека. Скончался 681 заболевший.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 11241109 человек. Умерли 327448 зараженных. Вылечились 10071740 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram