Киев удивило решение США и ФРГ об эвакуации дипломатов

Украина требует от Запада поставок оружия
Киев раскритиковал Вашингтон и Берлин за решение об эвакуации персонала посольств с Украины. Украинская сторона удивлена такими шагами, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Украинская сторона удивлена решениями Госдепартамента и МИД ФРГ. Мы считаем, что эти шаги поспешны и могут вести к ненужной неуверенности среди украинской общественности", - заявил дипломат.
Мельник призвал партнеров сохранять спокойствие в нынешней ситуации. Кроме того, посол в очередной раз раскритиковал власти Германии за отказ поставлять вооружения Киеву. Позицию Берлина, который блокирует возможность поставок вооружений Украине другими стрнанами НАТО, дипломат назвал странной, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram