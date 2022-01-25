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Киев удивило решение США и ФРГ об эвакуации дипломатов

10:39
  • вторник
  • 25 января 2022

Украина требует от Запада поставок оружия

Киев раскритиковал Вашингтон и Берлин за решение об эвакуации персонала посольств с Украины. Украинская сторона удивлена такими шагами, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева
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"Украинская сторона удивлена решениями Госдепартамента и МИД ФРГ. Мы считаем, что эти шаги поспешны и могут вести к ненужной неуверенности среди украинской общественности", - заявил дипломат.

Мельник призвал партнеров сохранять спокойствие в нынешней ситуации. Кроме того, посол в очередной раз раскритиковал власти Германии за отказ поставлять вооружения Киеву. Позицию Берлина, который блокирует возможность поставок вооружений Украине другими стрнанами НАТО, дипломат назвал странной, передает ТАСС.

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