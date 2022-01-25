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Театру Табакова грозит миллионный штраф за нарушение антиковидных мер

11:19
  • вторник
  • 25 января 2022

Проверка выявила ряд нарушений

В театре Олега Табакова в Москве в ходе проверки были выявлены нарушения профилактических мер по сдерживанию дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 25 января, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Сергей Михайлов.
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Эксперт пояснил, что администрация учреждения культуры не предприняла меры по организации соблюдения антиковидных требований. При входе в театр посетители не соблюдали социальную дистанцию, были нарушены требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания. Наряду с этим выявлены случаи отсутствия масок у посетителей.

Законодательство предусматривает за подобные нарушения штрафы в размере 300 тысяч рублей. Если будет установлено, что следствием нарушений стало причинение вреда здоровью человека, штраф может быть увеличен до миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков ранее рассказал, что в столице усилят проверки соблюдения противоэпидемических мер. Он подчеркнул, что в условиях распространения омикрон-штамма особенно важно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования.

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