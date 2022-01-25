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Байден обматерил журналиста за вопрос об инфляции

11:08
  • вторник
  • 25 января 2022

А потом попросил его не обижаться и двигаться дальше

Джо Байден резко отреагировал на вопрос корреспондента республиканского телеканала Fox News за вопрос об инфляции. Инцидент произошел во время встречи американского президента с экономическими советниками в Белом доме.

Перед этим Байден пожаловался, что журналисты никогда не задают вопросов по теме встречи. Тогда корреспондент Fox News Питер Дуси выкрикнул из зала: "Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция - это обуза для политиков в преддверии промежуточных выборов в Конгресс?"

Байден, явно раздраженный вопросом, тихо назвал реплику журналиста "ценным замечанием". Затем он, отвернувшись в сторону, иронично сказал: "Больше инфляции". После этого Байден посмотрел в сторону журналиста и едва слышно произнес: "Ну что за сукин сын".

Вероятно, американский президент думал, что его микрофон в этот момент выключен.

Позднее Питер Дуси рассказал, что Джо Байден лично позвонил ему, чтобы "разрядить обстановку". Хозяин Белого дома попросил журналиста не принимать реплику на свой счет и "двигаться дальше". Дуси в ответ пообещал Байдену и дальше задавать неудобные вопросы.

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