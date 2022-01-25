ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского

11:07
  • вторник
  • 25 января 2022

Это ранее судимый мужчина 1994 года рождения

Один из подозреваемых в нападении на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко задержан а Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дело об ограблении вдовы Градского обрастает новыми подробностями
Обратилась в полицию не сразу: подробности ограбления вдовы Градского

"Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения", - цитирует Волк агентство ТАСС.

Ранее сообщалось о нападении на Марину Коташенко в Наро-Фоминске. Вдова Александра Градского ехала в автомобиле, когда в него врезалась другая машина. Неизвестные вынудили Коташенко вернуться в дом. Грабители забрали 100 миллионов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Градский
Александр Градский
Подозреваемый в нападении на вдову Градского
Подозреваемый в нападении на вдову Градского
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.