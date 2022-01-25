Задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского

Это ранее судимый мужчина 1994 года рождения

Один из подозреваемых в нападении на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко задержан а Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения", - цитирует Волк агентство ТАСС.

Ранее сообщалось о нападении на Марину Коташенко в Наро-Фоминске. Вдова Александра Градского ехала в автомобиле, когда в него врезалась другая машина. Неизвестные вынудили Коташенко вернуться в дом. Грабители забрали 100 миллионов рублей.

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