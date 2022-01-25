В кабмине рассказали о помощи студентам в трудоустройстве

В 2021 году более полумиллиона выпускников нашли работу

Российское правительство предпринимает меры, чтобы после выпуска из высших учебных заведений вчерашние студенты стали востребованными специалистами на рынке труда. Об этом во вторник, 25 января, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Представитель кабмина уточнил, что в настоящее время в российских вузах проходят обучение более 4 млн человек, из них более 324 тысяч приехали из-за рубежа.

Правительству России важно повышать уровень профессиональных компетенций у студентов. Для этого кабинет министров, Минобрнауки и университеты проводят совместную работу по корректировке образовательных программ, поддержке талантливых студентов и созданию рабочих мест.

По словам Чернышенко, в 2021 году в течение года после выпуска порядка 596 тысяч студентов нашли работу. Это более 75% от общего количества выпускников. При этом около 445 тысяч из них трудоустроились в том регионе, где получали образование.

Вице-премьер поздравил студентов с их праздником и рассказал, что правительство со своей стороны готово поддерживать идеи молодых людей и помогать в достижении поставленных целей, сообщает РИА Новости.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что на российском рынке труда наблюдается высокий спрос на IT-специалистов - в том числе на программистов и веб-дизайнеров.

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