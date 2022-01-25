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Украине предрекли развал на удельные княжества

11:27
  • вторник
  • 25 января 2022

С феодалом, дружиной и крепостной стеной

Экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев предсказал развал Украины на удельные княжества на фоне развертывания территориальной обороны из-за "российской агрессии".

По его мнению, создание таких формирований спровоцирует рост преступности, а также "феодальную раздробленность".

"Мы перейдем к феодальному строю, когда замок был, там сидел феодал, у него была дружина, забором все огорожено, крестьяне вокруг платили ему дань, война — они все в замок собирались, а он их со стен замка защищал", - рассказал Могилев (цитата по РИА Новости).

Ранее в Минобороны Украины заявили о создании сил территориальной обороны на фоне новостей о "российском вторжении". Не исключено, что в скором времени в подразделения начнут принимать всех желающих. Глава минобороны Украины Алексей Резников призвал население обдумать детали своего присоединения.

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