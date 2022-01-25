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Появились подробности задержания напавшего на вдову Градского

11:37
  • вторник
  • 25 января 2022

Сработала система распознавания лиц в метро

Задержанный за ограбление вдовы композитора Александра Градского – гражданин Таджикистана, находившийся в федеральном розыске. Умеджон Жабборов ранее был судим за дачу взятки.

Задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского
Дело об ограблении вдовы Градского обрастает новыми подробностями

"Задержанный - гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, в Москве проживал с 2011 года, официально не работал", - сообщил агентству РИА Новости источник в правоохранительных органах. Он добавил, что мужчина после нападения на Марину Коташенко в середине января 2022 года был объявлен в федеральный розыск.

По данным источника, подозреваемого задержали при помощи камер распознавания лиц. Жабборова засекли на станции метро "Менделеевская". В середине января злоумышленники спровоцировали ДТП с автомобилем Марины Коташенко. Девушку вынудили вернуться домой и передать преступникам 100 миллионов рублей.

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