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В Узбекистане возобновили подачу электроэнергии после блэкаута

12:00
  • вторник
  • 25 января 2022

В Казахстане, Киргизии и Узбекистане прошли масштабные перебои в подаче электричества,

К поэтапному возобновлению подачи электроэнергии приступили в Узбекистане. Об этом днем вторника, 25 января, рассказали в национальном министерстве энергетики.
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В ведомстве отметили, что в регионах страны восстанавливается электроснабжение: стартовала подача электроэнергии через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области.

В министерстве энергетики Киргизии, в свою очередь, пообещали восстановить подачу электроэнергии в стране в течение часа.

В Казахстане заявили, что включены все транзитные линии электропередачи между регионами. При этом в республиканском МЧС заверили, что в стране никаких происшествий в связи с аварией в энергосистеме не зарегистрировано, сообщает РИА Новости.

Утром 25 января сообщалось, что в Казахстане, Киргизии и Узбекистане прошли масштабные перебои в подаче электричества. Под ударом оказались объекты ключевой инфраструктуры вышеперечисленных стран, в том числе системы подачи воды и тепла населению.

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