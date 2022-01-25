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Названы серьезные последствия заражения "омикроном"

11:59
  • вторник
  • 25 января 2022

Они наступают на 9-10 день болезни

Последствия заражения омикрон-штаммом коронавируса могут быть самыми серьезными. В Роспотребнадзоре опровергли ранее звучавшие утверждения, что инфицирование этой разновидностью COVID-19 не вызывает серьезных поражений организма.

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"В легких "омикрон" размножается в 10 раз медленнее, потому и поражает их значительно реже. Тем не менее, развитие поражения легких при омикроне также может встречаться. Обычно это наблюдается в отдельных случаях после 9-10-го дня болезни", - заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам Пшеничной, концентрация "омикрона" в верхних дыхательных путях в 10 раз больше, чем при "дельта"-варианте. При этом у детей часто встречаются проявления острого воспаления нижних дыхательных путей – бронхиолита, передает Лента.ру.

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