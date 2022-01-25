Эксперт объяснил бессмысленность определения штамма COVID-19 у пациентов

При лечении вариант коронавируса не имеет никакого значения

Врачам и пациентам нет необходимости определять, какой именно разновидностью коронавирусной инфекции заболел человек. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Эксперт пояснил, что существующие схемы лечения нацелены на максимально быструю медицинскую помощь пациенту, чтобы он выздоровел, при этом вариант коронавируса не имеет никакого значения.

Сведения о конкретном штамме COVID-19 имеют значение для эпидемиологов, чтобы планировать противоэпидемические мероприятия, отметил Горелов. Однако для врачей общей сети и для самих пациентов нет принципиальной разницы, какой штамм выявлен. Важно – положительный или отрицательный у него ПЦР-тест.

При этом представитель Роспотребнадзора рассказал, что уже есть методики, позволяющие при ПЦР-тестировании определять сразу штамм коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ранее Горелов заявил, что новый штамм коронавируса "омикрон" представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов.

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