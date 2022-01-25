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В России пресекли канал контрабанды оружия в США

12:09
  • вторник
  • 25 января 2022

Магазины к автоматам производились по заказу Минобороны

Российская таможня пресекла в Ставропольском крае контрабанду продукции военного назначения в Соединенные штаты.

Об этом РИА Новости сообщили в ФТС России. Преступный сбыт продукции был организован через международные почтовые отправления под вымышленными именами. Таможенники изъяли 11 посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова.

Экспертиза показала, что изъятые магазины производились по заказу Минобороны России и находились на вооружении в российской армии.

По месту жительства задержанного также обнаружили и изъяли оборудование для производства боеприпасов, 967 гильз, 1013 пуль и 172 магазина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения".

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