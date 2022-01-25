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Рособрнадзор допустил установку дополнительного дня собеседования по русскому языку

12:38
  • вторник
  • 25 января 2022

В данный момент такой необходимости нет

Дополнительная дата для итогового собеседования по русскому языку может быть установлена для учащихся девятых классов. Об этом во вторник, 25 января, рассказали в Рособрнадзоре.
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В ведомстве подчеркнули, что на данный момент такой необходимости не наблюдается, однако дополнительная дата может быть введена при невозможности проведения итогового собеседования по русскому языку по объективным причинам в уже установленные дни.

При этом Рособрнадзор пояснил, что это может касаться и региона в целом, и отдельного учебного заведения.

В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников проводится в три даты: 9 февраля 2022 года, 9 марта 2022 года, 16 мая 2022 года, сообщает РИА Новости.

В ведомстве ранее рассказали, что расписание Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России. Приказы о графиках ЕГЭ и ОГЭ уже утверждены. Они предусматривают три периода проведения экзаменов: досрочный, основной и дополнительный.

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