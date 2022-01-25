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Тайный бункер для депутатов Рады обнаружен на Украине

12:18
  • вторник
  • 25 января 2022

Объект засекречен

Депутаты Верховной рады Украины и сотрудники аппарата правительства в случае опасности укроются в тайном бункере. Убежище, способное выдержать ядерный удар, было построено еще во времена СССР, рассказал лидер Радикальной партии и бывший депутат украинского парламента Олег Ляшко.
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"Скажу в общих чертах: это в тайном месте под землей, подземные бункеры", — сказал депутат в эфире телеканала "Украина 24".

Ляшко знает, где расположено убежище, но не уверен, что информацию об этом можно разглашать. Лидер радикалов отказался раскрыть детали, ссылаясь на то, что информация  засекречена. Но добавил, что комплекс оснащен всем необходимым для проживания и работы тысячи человек.

На днях командующий так называемой Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия "вторгнется" на Украину 20 февраля. А в Минобороны, в свою очередь, сообщили, что признаков угрозы нападения не видят.

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