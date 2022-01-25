В Ташкенте эвакуировали пассажиров, застрявших в метро во время блэкаута

Города приходят в себя после серьезной аварии на энергосистеме

В Центральной Азии устраняют последствия крупной аварии на объединённой энергосистеме. Утром десятки городов и посёлков Узбекистана, Казахстана и Киргизии остались без света и отопления. Была приостановлена работа большинства аэропортов. Больницы перешли на резервные генераторы. Также ЧП привело к отключению канатной дороги на горнолыжных курортах Узбекистана и Киргизии.

Вручную регулировщики справлялись с массовыми заторами на дорогах сразу трех стран. Казахстан, Узбекистан и Киргизия остались во вторник полностью без электричества. И неработающие светофоры – меньшая из проблем. В Бишкеке 45 человек спасли из застрявших лифтов. Город остался без воды и теплоснабжения. Аэропорт пришлось перевести на автономное электроснабжение.

Соседний Узбекистан также парализовало. Хуже всех пришлось, кажется, лыжникам, застрявшим на канатных дорогах – спасатели сняли с многометровой высоты в общей сложности 80 человек. В Ташкенте пришлось эвакуировать пассажиров метрополитена – поезда встали прямо в тоннелях. Тем же, кому повезло оказаться на станциях, пришлось выбираться на поверхность в кромешной темноте. Сейчас электроснабжение в городе восстановлено.

По предварительным данным, причиной аварии стала перегрузка транзитной линии в Казахстане – произошли скачки на 530 линиях. В 9 часов утра по Москве произошёл наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВт. В результате пострадали электросети соседних стран. Без света остался почти весь Казахстан, большая часть Узбекистана - 8 областей, и часть Киргизии. Сейчас снабжение восстанавливается, но водителей всё ещё просят воздержаться от поездок на личном транспорте.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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