Москвичи с симптомами ОРВИ могут записаться к дежурному врачу онлайн

Возможность посетить врача без записи остается

Жителям столицы с симптомом ОРВИ стала доступна онлайн-запись к дежурному врачу. Это позволит минимизировать скопления большого числа пациентов в поликлиниках, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщила во вторник заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, количество дежурных врачей увеличено более чем в два раза в связи с распространением штамма "омикрон". В целом они смогут принять до 25 тысяч пациентов в день. Врач проведет осмотр, возьмет экспресс- и ПЦР-тесты, а также при необходимости сделает дополнительные обследования сразу на месте.

Записаться можно на портале mos.ru, на сайте emias.info и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Также остается возможность посетить врача без записи. Для посетителей поликлиник с симптомами ОРВИ разработаны отдельные маршруты. Они не пересекаются с другими пациентами.

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