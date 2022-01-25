В московском транспорте усилили проверки соблюдения масочного режима

Число контролеров выросло

Со вторника число контролеров, которые следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Москвы, вырастет на 50 процентов. Также в городе усилены проверки соблюдения мер эпидбезопасности в торговых центрах и ресторанах, ночных клубах, концертных площадках и в других общественных местах, сообщает "ТВ Центр".

Накануне проверка прошла в театре Олега Табакова. Зрители там не соблюдали социальную дистанцию, многие были без масок, носили на подбородке, либо начинали срочно надевать их при виде проверяющих, что тоже является нарушением.

Теперь театру грозит штраф в 300 тысяч рублей, но, если выяснится, что кто-то серьёзно заболел коронавирусом, придётся заплатить миллион.

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