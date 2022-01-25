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Собянин: за пределами ТТК появится почти 30 тысяч новых рабочих мест

15:11
  • вторник
  • 25 января 2022

Благодаря этому москвичи сэкономят время на дороге

Почти 30 тысяч новых рабочих мест появится в ближайшие годы за пределами Третьего транспортного кольца. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" и объяснил, почему это так важно.

По его словам, в Москве исторически сложилась маятниковая миграция. Люди покупают жильё за кольцевой, а на работу ездят, в основном, в центр, так как на месте мало вакансий.

Теперь за Третьим транспортным кольцом инвестор строит не только жильё, но и школы, детские сады, технопарки, офисные и торговые площади. Город даёт за это финансовые льготы. Москвичи же получат вакансии и сэкономят массу времени на дороге. На сегодняшний день уже пописано 17 таких соглашений.

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