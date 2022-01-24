Заммэра Ефимов: Более 300 помещений город сдал в аренду по льготной ставке в 2021 году

Общая площадь составила более 27 тысяч квадратных метров

Представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые арендовали у Москвы в прошлом году на торгах по льготной ставке более 300 помещений общей площадью 27,1 тыс. кв. м. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, такие аукционы появились в Москве в 2017 году. За это время малый и средний бизнес арендовал у Москвы 1956 объектов.

Начальная ставка аренды составляет 1 тысячу рублей за 1 кв. м в год для подвальных помещений и 5 тысяч - для помещений на первых этажах и выше.

В прошлом году больше всего объектов было реализовано в Южном и Юго-Западном административных округах Москвы.

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