ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Блогершу Изумруд проверят после видео с медведем в квартире

15:16
  • вторник
  • 25 января 2022

Публикацией заинтересовалась подмосковная прокуратура

Прокуратура Московской области начала проверку после появления в сети видео, на котором блогерша из Мытищ Валерия Татаринцева, известная подписчикам как Лиза Изумруд, приводит к себе в квартиру живого медведя.
Глава Следкома потребовал привлекать блогеров к ответственности наравне со СМИ

По словам молодой женщины, такой подарок она приготовила для своего годовалого сына на день рождения. Впрочем, судя по всему, главный персонаж здесь - сама Валерия.

Она вместе с неким мужчиной сопровождает хищника. Поводок явно тонкий для такого мощного зверя, но это никого не смущает. В квартире Валерия устраивает с мишкой зажигательный танец, без страха обнимая его, сообщает "ТВ Центр".

Ребёнок в кадре вообще не фигурирует, есть только детские вещи. Впрочем, очевидно, что целевая аудитория отнюдь не сам именинник, а подписчики. К слову, их у блогерши семь с половиной миллионов. После публикации видео им заинтересовалась подмосковная прокуратура и начала проверку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Валерия Татаринцева (Лера Изумруд)
Валерия Татаринцева (Лера Изумруд)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.