Блогершу Изумруд проверят после видео с медведем в квартире

Публикацией заинтересовалась подмосковная прокуратура

Прокуратура Московской области начала проверку после появления в сети видео, на котором блогерша из Мытищ Валерия Татаринцева, известная подписчикам как Лиза Изумруд, приводит к себе в квартиру живого медведя.

По словам молодой женщины, такой подарок она приготовила для своего годовалого сына на день рождения. Впрочем, судя по всему, главный персонаж здесь - сама Валерия.

Она вместе с неким мужчиной сопровождает хищника. Поводок явно тонкий для такого мощного зверя, но это никого не смущает. В квартире Валерия устраивает с мишкой зажигательный танец, без страха обнимая его, сообщает "ТВ Центр".

Ребёнок в кадре вообще не фигурирует, есть только детские вещи. Впрочем, очевидно, что целевая аудитория отнюдь не сам именинник, а подписчики. К слову, их у блогерши семь с половиной миллионов. После публикации видео им заинтересовалась подмосковная прокуратура и начала проверку.

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