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Завершено благоустройство вблизи нового Восточного вокзала

15:43
  • вторник
  • 25 января 2022

Добраться до него стало проще

В Москве благоустроили территорию возле нового железнодорожного вокзала Восточный. Терминал открылся в прошлом году в районе Гольяново, отмечает "ТВ Центр".

Теперь добраться до него стало значительно проще - для этого от остановок и жилых домов организовали удобные пешеходные маршруты, убрали под землю линии электропередачи, проложили ливневую канализацию и обустроили тротуары. Но главное - построили подъездную дорогу от Амурской улицы, уже скоро по ней пустят рейсовые автобусы.

"После запуска вокзала в осенний период проводились работы по устройству парковочного пространства под Северо-Восточной хордой. Обустройство разворотного круга для движения общественного транспорта и парковок такси. А также связи между вокзалом и улицей Амурской, которая ранее до этого не была организована", - рассказал заместитель руководителя департамента Капитального ремонта Москвы Антон Акулов.

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