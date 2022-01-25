Фуру развернуло на Симферопольском шоссе (видео)

В настоящее время движение восстановлено

Этим утром водителям пришлось стоять в большой пробке на Симферопольском шоссе в сторону Москвы. На 35-м километре столкнулись сразу несколько грузовиков.

На кадрах от очевидцев видно - от удара развернуло фуру, и она перекрыла все полосы. Движение на участке полностью парализовало, проехать можно было только по дублёру, сообщает "ТВ Центр".

Вытягивать тяжеловес пришлось с помощью спецтехники. Сейчас дорога свободна. Информации о пострадавших не поступало.

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