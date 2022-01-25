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Ефимов: В Зеленограде создадут экологичный промышленно-строительный комплекс

12:23
  • вторник
  • 25 января 2022

Там появятся производственные объекты

В Зеленограде создадут экологичный промышленно-строительный комплекс. Об этом во вторник рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На площади в 80 тысяч "квадратов" появятся различные производственные объекты. "Будут выпускать разнообразную продукцию: от элементов благоустройства до кемперов - домов на колесах", - сообщает официальный сайт мэра Москвы. Благодаря комплексу будет создано более 650 рабочих мест.

Землю для создания строительно-промышленного комплекса предоставят инвестору в аренду на шесть лет без проведения торгов. В рамках первого соглашения инвестор возведет деловой центр на северо-западе Москвы.

В рамках второго - промышленный технопарк на севере столицы, где появится 600 рабочих мест, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

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