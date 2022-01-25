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Владимир Ефимов: Московский экспорт косметики вырос почти на 30 процентов

12:34
  • вторник
  • 25 января 2022

Больше всех закупает Белоруссия

Московский экспорт косметики в январе-октябре 2021 года увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"За десять месяцев 2021 года Москва поставила за рубеж косметическую продукцию на сумму 357 миллиона долларов. Это на 27,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года и на 12,3% больше, чем в 2019 году", - заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2021 году производители экспортировали свою продукцию в 94 страны. Больше всего косметики везут в Белоруссию – она закупила косметику на 86,4 миллионов долларов. Следом идут Казахстан (82,6 миллиона долларов), Узбекистан (30,7 миллиона долларов), Азербайджан (21 миллион долларов) и Грузия (15,3 миллиона долларов).

Также в минувшем году экспортеры открыли для себя такие страны, как Швейцария, Марокко, Доминикана, Коста-Рика.

Большим спросом у заграничных рынков пользуются парфюмерия, средства для макияжа и ухода за кожей, эфирные масла, средства для бритья, составы для ванн, дезодоранты и освежители.

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