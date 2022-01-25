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В США возмутились действиями российско-сирийских воздушных патрулей

12:49
  • вторник
  • 25 января 2022

Полеты вдоль границы Сирии с Израилем назвали "провокационными"

Российские и сирийские истребители во время первого совместного патрулирования "следовали провокационным курсом", утверждает американское издание The Drive. Авторы сочли "провокацией" тот факт, что маршрут патрулей пролегал в районе Голанских высот.

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Эксперты издания считают, что совместные российско-сирийские воздушные патрули могут ограничить способность Израиля наносить удары по целям в Сирии. При этом подобные полеты Дамаск и Москва планируют проводить регулярно.

Днем ранее стало известно о первом совместном патрульном полете самолетов ВКС России и сирийской авиации вдоль границы Сирии и Израиля. С сирийской стороны участвовали МиГ-23 и МиГ-29. ВКС России направили в патруль Су-34, Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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