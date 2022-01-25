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Департамент СМИ и рекламы Москвы подвел итоги конкурса социальной рекламы "Твой взгляд"

14:50
  • вторник
  • 25 января 2022

Конкурс проводился второй раз

В Москве подвели итоги конкурса социальной рекламы "Твой взгляд". Свои работы прислали почти 500 человек. Об этом заявили на пресс-конференции, которая состоялась в онлайн-формате.

Конкурс проводится уже второй раз. Его главная задача - найти новые решения, которые помогут привлечь внимание общества к социальным проблемам. А также раскрыть творческий потенциал будущих специалистов.

Участие принимали студенты столичных вузов. Победители получат денежные призы, а также смогут пройти стажировки в крупных компаниях.

"Этот конкурс - некий взгляд в будущее. Потому что большинство из тех ребят, кто принимал участие в нынешнем конкурсе, они будут работать через несколько лет уже в профессиональных каких-то больших организациях, креативных агентствах", - рассказал руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Иван Шубин.

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