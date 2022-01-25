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Тысячи россиян застряли в Стамбуле из-за непогоды

12:57
  • вторник
  • 25 января 2022

В городе бушует метель

Генконсульство России в Турции оказывает содействие российским туристам, чей рейс был перенесен или отменен из-за непогоды.
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По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, в Стамбуле застряли порядка семи тысяч россиян: две тысячи организованных туристов и до пяти тысяч самостоятельных.

На данный момент туроператоры и авиакомпании занимаются продлением путевок, чтобы россияне смогли дождаться открытия рейсов в отелях.

С минувшей пятницы на северо-западе Турции бушует метель. По прогнозам синоптиков, снегопад спадет только к среде, 26 января. Больше всех пострадал Стамбул: в аэропорту отменили авиарейсы, местным жителям запретили пользоваться личным транспортом.

Со вчерашнего дня в стамбульском аэропорту были отменены в общей сложности 729 рейсов, из которых 341 прибывающий и 388 на вылет.

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