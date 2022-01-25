В конституцию Крыма внесут поправки

Они снимут запрет занимать пост главы республики более двух сроков подряд

В конституцию Республики Крым будет внесен ряд изменений. Об этом во вторник, 25 января, рассказал спикер регионального законодательного собрания Владимир Константинов.

По его словам, за восемь лет, прошедшие после принятия основного закона Крыма, накопилась необходимость внесения определенных поправок. В частности, речь идет об исключении из текста конституции Крыма запрета на избрание одного и того же человека главой республики больше двух сроков подряд. Вместе с тем требования к претендентам на этот пост ужесточат — будет запрещено иметь иностранное гражданство.

Поправки в основной закон также коснутся участия органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления.

Кандидатуры на должность прокурора Республики Крым после внесения изменений в конституцию не нужно будет согласовывать с главой региона и заксобранием, сообщает РИА Новости.

В России ранее был принят закон о принципах организации публичной власти в российских регионах. Документ снимает ограничение по количеству сроков, на которые может избираться главой региона один и тот же человек. Прежде законодательство содержало требование не избираться более двух сроков подряд. Срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта составляет пять лет.

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