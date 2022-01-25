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В конституцию Крыма внесут поправки

13:04
  • вторник
  • 25 января 2022

Они снимут запрет занимать пост главы республики более двух сроков подряд

В конституцию Республики Крым будет внесен ряд изменений. Об этом во вторник, 25 января, рассказал спикер регионального законодательного собрания Владимир Константинов.

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По его словам, за восемь лет, прошедшие после принятия основного закона Крыма, накопилась необходимость внесения определенных поправок. В частности, речь идет об исключении из текста конституции Крыма запрета на избрание одного и того же человека главой республики больше двух сроков подряд. Вместе с тем требования к претендентам на этот пост ужесточат — будет запрещено иметь иностранное гражданство.

Поправки в основной закон также коснутся участия органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления.

Кандидатуры на должность прокурора Республики Крым после внесения изменений в конституцию не нужно будет согласовывать с главой региона и заксобранием, сообщает РИА Новости.

В России ранее был принят закон о принципах организации публичной власти в российских регионах. Документ снимает ограничение по количеству сроков, на которые может избираться главой региона один и тот же человек. Прежде законодательство содержало требование не избираться более двух сроков подряд. Срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта составляет пять лет.

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