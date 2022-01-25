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Песков напомнил Кадырову, кто в России президент

13:11
  • вторник
  • 25 января 2022

К всеобщей радости, это Путин

Формирование основ внешней политики России, куда входит и Чеченская республика – прерогатива президента страны, напомнил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что присоединил бы Украину к России.
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"Но в целом я хочу напомнить, что основы внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", — сказал представитель Кремля.

Глава Чечни ранее заявил, что на месте президента России он давно забрал бы Украину, которая сейчас находится под контролем США, "направил бы туда войска и навел порядок". Песков, комментируя это высказывание, отметил, что Кадыров, как и любой гражданин России, имеет право выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, передает РИА Новости.

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