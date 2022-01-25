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Песков рассказал о реакции России на рост числа военных в Донбассе

13:32
  • вторник
  • 25 января 2022

Эту тему затронут политсоветники нормандской четверки

Вопрос увеличения числа украинских военных на линии соприкосновения с Донбассом может быть поднят на встрече политических советников государств — членов нормандской четверки. Об этом во вторник, 25 января, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля напомнил, что политсоветники России, Украины, Франции и Германии соберутся 25 января. Песков выразил уверенность в том, что представляющий Москву заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак "доведет нашу озабоченность до сведения своих собеседников по нормандской четверке".

О результатах встречи и обсуждения Козак расскажет средствам массовой информации, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские власти готовят новое наступление на Донбасс. По словам Пушилина, Киев стягивает к линии соприкосновения танки и артиллерию. В связи с этим ДНР находится в режиме повышенной готовности.

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