Память о "студенческом братстве" остается на всю жизнь

Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем.

25 января глава государства традиционно общается со студентами. В этом году в условиях пандемии встреча прошла в формате видеосвязи.

"Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодежь, ординаторов, аспирантов", - сообщил президент.

Путин также поздравил тех, кто уже давно окончил вузы и школьников, которые только планируют поступление. Глава государства подчеркнул, что память о "студенческом братстве" и годах учебы остаются с человеком на всю жизнь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram