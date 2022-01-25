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Путин поздравил российских студентов

13:29
  • вторник
  • 25 января 2022

Память о "студенческом братстве" остается на всю жизнь

Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем.
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25 января глава государства традиционно общается со студентами. В этом году в условиях пандемии встреча прошла в формате видеосвязи.

"Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодежь, ординаторов, аспирантов", - сообщил президент.

Путин также поздравил тех, кто уже давно окончил вузы и школьников, которые только планируют поступление. Глава государства подчеркнул, что память о "студенческом братстве" и годах учебы остаются с человеком на всю жизнь.

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